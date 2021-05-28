«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات كورونا المعطاة في المملكة لـ13.6 مليون

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، ارتفاع عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة إلى 13.6 مليون جرعة.

وأكدت وزارة الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة لفئة كبار السن من 60 عامًا فأكثر، عبر جميع مراكز اللقاح في مختلف مناطق المملكة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

‏وكانت الصحة أعلنت في وقت سابق إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1215) حالة مؤكدة وتعافي (1161) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10195) حالة منها (1355) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (447178) حالة كما بلغ عدد حالات التعافي (429663) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (11) حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7320) حالة.