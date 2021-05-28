بحد أقصى 60 ألف ريال.. «التنمية الاجتماعية»: 4 أنواع من التمويل للمتقاعدين

أعلن بنك التنمية الاجتماعية، أنه يتيح أربعة أنواع من التمويل للمتقاعدين منها تمويل الزواج وتمويل الأسرة وتمويل الترميم وتمويل آهل بحد أقصى 60 ألف ريال.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية عبر موقعه الإلكتروني أن تمويل الأسرة يمنح للأسر ذات الدخل المحدود لمساعدتها على تحمل تكاليف وأعباء الحياة.

شروط تمويل الأسرة

ومن الشروط العامة لتمويل الأسرة، ألا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة، وأن لا يزيد الدخل الشهري على 12,500 ريال.

ومن بين الشروط –كذلك- ألا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ 3 آلاف ريال، ويتم احتساب نصيب الفرد بتقسيم الدخل الشهري لرب الاسرة على عدد أفراد الاسرة، ويحتسب الابن ضمن أفراد الأسرة إذا لم يتجاوز عمره الرابعة والعشرين ما لم يكن موظفاً أو متزوجاً والبنت ما لم تكن موظفة أو متزوجة، وفقا لبنك التنمية الاجتماعية.

وفي حال تجاوز عمر المستفيد 55 سنة فإنه يخيّر بين تخفيض قيمة التمويل وفقاً للمدة المتبقية للوصول لـ60 سنة، وفق المعادلة التالية: (القسط الشهري المستحق حسب الملائة المالية * عدد الأشهر المتبقية للوصول لـ60 سنة) على أن لا يقل مبلغ القرض عن الحد الأدنى للإقراض أو يتم إقراضه 60 ألف ريال حسب أهليته بشرط إحضار كفيل من جهة حكومية لا يتجاوز عمره 55 سنة.

وفي حال كان عمر المستفيد أكبر من 60 سنة وأقل من 65 سنة، يكون الحد الأعلى للتمويل 30 ألف ريال، وفي حال كان عمر المستفيد أكبر من 65 سنة وأقل من 70 سنة، يكون الحد الأعلى للتمويل 18 ألف ريال، شريطة إحضار كفيل من جهة حكومية لا يتجاوز عمره 55 سنة، وفقا لبنك التنمية الاجتماعية.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أن شروط حصول المتقاعد الحكومي على تمويل الأسرة يتمثل فيما يلي:

1-نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

2-صورة هوية العميل .

3-صورة سجل الأسرة.

4-أصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك.

5-نموذج إقرار وتفويض للمتقاعدين (106)

6-أصل كشف حساب لآخر 3 رواتب السابقة لتاريخ اعتماد نموذج 104على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك.

7-تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

8-تصريح بياناتي لأبناء المعالين (الذكور من عمر 18-24 / الإناث من عمر 18 فأكثر) ساري المفعول.

كما أوضح بنك التنمية الاجتماعية أن شروط حصول المتقاعد على نظام التأمينات على تمويل الأسرة يتمثل فيما يلي:

1-نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

2-صورة هوية العميل.

3-صورة سجل الأسرة.

4-صورة هوية الكفيل.

5-أصل نموذج 105 المعبأ إلكترونياً والمطبوع من حساب طالب القرض في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك مستكملًا جميع التواقيع اللازمة ومختوم بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوماً.

6-تعريف بالراتب التقاعدي للعميل من موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

7-أصل تعريف بالراتب للكفيل موقع ومختوم من جهة عمل الكفيل لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يوم.

8-أصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك.

9-تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

10تصريح بياناتي للكفيل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول

11-تصريح بياناتي للأبناء المعالين (الذكور من عمر 18-24 / الإناث من عمر 18 فأكثر) ساري المفعول.

شروط تمويل الترميم

ووفقا لبنك التنمية الاجتماعية فأن تمويل الترميم يخدم هذا البرنامج عمليات ترميم المنازل وإعادة بنائها، وله عدة شروط عامة منها أن لا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة، وألا يزيد الدخل الشهري على 12,500 ريال.

ويشترط وجود صك بملكية المنزل لطالب التمويل، والحد الأدنى لعمر المنزل هو (5) سنوات، وأن يكون مضى على انتقال ملكية العقار سنة واحدة على الأقل اما إذا كان انتقال ملكية العقار بين الأقارب من الدرجة الأولى فيجب أن يكون قد مضى على انتقال الملكية سنتان على الأقل.

في حال سبق لبنك التنمية الاجتماعية تقديم طلب تمويل لذات العقار فيشترط مضي مدة لا تقل عن ثمان سنوات من تاريخ صرف التمويل السابق، وألا تزيد مساحة أرض المبنى المراد ترميمه عن (1000م) ألف متر، وتكون قيمة التمويل المخصص لترميم المنازل المبنية من الطين (18.000) ثمانية عشر ألف ريال.

ويكون الحد الأعلى لتمويل ترميم المنازل الشعبية (30.000) ثلاثين ألف ريال، ويكون الحد الأعلى لتمويل ترميم المنازل المبنية بالخرسانة المسلحة (60.000) ستين ألف ريال، والقرابة من الدرجة الأولى هم الآباء وإن علو والأبناء وإن نزلوا والإخوان والأخوات والزوجات.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أن شروط حصول المتقاعد الحكومي على تمويل الترميم تتمثل فيما يلي:

1-نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

2-صورة هوية العميل.

3-صورة سجل الأسرة.

4-أصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك.

5-نموذج إقرار وتفويض للمتقاعدين (106)

6-أصل كشف حساب لآخر 3 رواتب السابقة لتاريخ اعتماد نموذج 104 على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك.

7-تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

8-تصريح بياناتي لأبناء المعالين (الذكور من عمر 18-24/الإناث من عمر 18 فأكثر) ساري المفعول.

أما المتقاعد على نظام التأمينات، فأكد بنك التنمية الاجتماعية أن شروط حصوله على تمويل الترميم تتمثل فيما يلي:

1-نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

2-صورة هوية العميل.

3-تعريف بالراتب التقاعدي من موقع المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية.

4-صورة صك المنزل من الجهتين.

5-صورة رخصة الترميم من البلدية سارية المفعول.

6-صورة هوية الكفيل.

7-أصل نموذج 105 المعبأ إلكترونياً والمطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك مستكملاً جميع التواقيع اللازمة ومختوم بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوماً.

8-أصل تعريف بالراتب مفصل للكفيل موقع ومختوم من جهة عمل الكفيل لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يوما.

9-أصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك.

10-تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

11-تصريح بياناتي للكفيل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

12-أصل بيان بتكاليف الترميم.

13-أصل شهادة العمر الافتراضي من البلدية.

14-أصل موافقة الصندوق العقاري على منح التمويل في حال وجود رهن على المنزل.

15-صورة من عقد التملك في حال تملك المنزل عن طريق بنك تجاري أو شركة.

14-صورة من صك حصر الإرث في حال وجود ورثة أو شركاء.

15-أصل نموذج تنازل وتوكيل في حال وجود ورثة أو شركاء موقع عليه جميع الورثة أو الشركاء مصدق من العمدة والشرطة.

16-صور من هويات جميع الورثة أو الشركاء.

17-صور من هويات الشهود الموقعين على نموذج التنازل والتوكيل.

شروط تمويل الزواج

في نفس السياق، أوضح بنك التنمية الاجتماعية أنه يمكن للمتقاعدين الحصول على تمويل الزواج بشرط ألا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة، وألا يزيد الدخل الشهري على 12,500 ريال.

وأن يكون الزواج للمرة الأولى ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته الوحيدة أو من طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها، وأن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وإذا كانت تحمل جنسية دولة أخرى من غير دول المجلس فيشترط الحصول على موافقة على هذا الزواج من الجهة المختصة بذلك.

وتقديم عقد نكاح رسمي مصدق من المحكمة المختصة على ألا يكون قد مضى على تاريخه أكثر من سنتين هجرية، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

وفي حال كان عمر المستفيد أكبر من 60 سنة وأقل من 65 سنة، يكون الحد الأعلى للتمويل 30 ألف ريال، وفي حال كان عمر المستفيد أكبر من 65 سنة وأقل من 70 سنة، يكون الحد الأعلى للتمويل 18 ألف ريال، شريطة إحضار كفيل من جهة حكومية لا يتجاوز عمره 55 سنة، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

ووفقًا لبنك التنمية الاجتماعية فإن شروط حصول المتقاعد الحكومي على تمويل الزواج تتمثل فيما يلي:

1-نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

2-صورة هوية العميل.

3-صورة سجل الأسرة.

4-أصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك.

5-نموذج إقرار وتفويض للمتقاعدين (106)

6-أصل كشف حساب لآخر 3 رواتب السابقة لتاريخ اعتماد نموذج 104 على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك.

7-تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

8-تصريح بياناتي لأبناء المعالين (الذكور من عمر 18-24/الإناث من عمر 18 فأكثر) ساري المفعول.

أما المتقاعد على نظام التأمينات فيمكنه الحصول على تمويل الزواج من خلال بنك التنمية الاجتماعية بعد استيفاء الشروط التالية:

1-نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

2-صورة هوية العميل.

3-صورة سجل الأسرة مضافة فيه الزوجة.

4-صورة عقد النكاح كاملاً.

5-تعريف بالراتب التقاعدي من موقع التأمينات الاجتماعية.

6-صورة هوية الكفيل.

7-أصل نموذج 105 المعبأ إلكترونياً والمطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك مستكملاً جميع التواقيع اللازمة ومختوم بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوماً.

8-أصل تعريف بالراتب مفصل للكفيل موقع ومختوم من جهة عمل الكفيل لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يوم.

9-أصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك.

10-تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

11-تصريح بياناتي للكفيل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

12-إرفاق صورة شهادة الوفاة للزوجة الأولى في حال كان الزواج للمرة الثانية بسبب وفاة الزوجة الأولى.

13-إرفاق صورة كرت العائلة المضافة فيه الزوجة الأولى المتوفية في حال كان الزواج للمرة الثانية بسبب وفاة الزوجة الأولى.

شروط الحصول على تمويل آهل

ويمكن للمتقاعد سواء الحكومي أو على نظام التأمينات الحصول على تمويل آهل وهو منتج منتج للعملاء الذين سبق حصولهم على أحد منتجات التمويل الاجتماعي (الأسرة، الترميم، كنف) ويهدف إلى مساندة الأسر التي تزايدت عليهم المسؤوليات الأسرية، وفقا لبنك التنمية الاجتماعية.

وشروط تمويل آهل هي شروط ومتطلبات منتجات القروض الاجتماعية (الأسرة، الترميم، كنف)، بالإضافة إلى مضي سنة منذ إغلاق التمويل السابق، ويمكن سداده على 5 سنوات بحد أقصى 60 ألف ريال.

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