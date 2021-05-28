السعودية | الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف يستقبل مَسؤُولَيْن ألمانِيَّيْن

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، اليوم ، المتحدث باسم السياسة الخارجية للحزب الديمقراطي الاشتراكي نيلس سميد.

كما استقبل سموه ، متحدِّث السياسة الأمنية لحزب الخضر الدكتور توبياس ليندنر.

وجرى خلال الاستقبالَين بحث عدد من الموضوعات.