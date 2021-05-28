السعودية | الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف يستقبل مَسؤُولَيْن ألمانِيَّيْن

- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف يستقبل مَسؤُولَيْن ألمانِيَّيْن والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 41 ثانية - 10:21 مساءً, 28 مايو 2021 م
المناطق - واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، اليوم ، المتحدث باسم السياسة الخارجية للحزب الديمقراطي الاشتراكي نيلس سميد.
كما استقبل سموه ، متحدِّث السياسة الأمنية لحزب الخضر الدكتور توبياس ليندنر.
وجرى خلال الاستقبالَين بحث عدد من الموضوعات.