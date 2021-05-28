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السعودية | الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف يستقبل مَسؤُولَيْن ألمانِيَّيْن

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف يستقبل مَسؤُولَيْن ألمانِيَّيْن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 41 ثانية - 10:21 مساءً, 28 مايو 2021 م

المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، اليوم ، المتحدث باسم السياسة الخارجية للحزب الديمقراطي الاشتراكي نيلس سميد.
كما استقبل سموه ، متحدِّث السياسة الأمنية لحزب الخضر الدكتور توبياس ليندنر.
وجرى خلال الاستقبالَين بحث عدد من الموضوعات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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