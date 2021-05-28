شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سارق مركبة بداخلها طفل في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على مواطن سرق مركبة أثناء وقوفها في وضع التشغيل.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية المختصة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، لسرقته مركبة أثناء وقوفها في وضع التشغيل، بأحد أحياء مدينة الرياض، وداخلها طفل (8 أعوام)، تم إنزاله بالقرب من موقع السرقة دون تعرضه للأذى، وتم استرداد المركبة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.