"الضوء المضاد".. مكافحة التطرف في معقل الإخوان بالنمسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت بلدية مدينة جراتس النمساوية، تأسيس مركز "الضوء المضاد" لمكافحة المجتمعات الموازية والتطرف.

وتعد مدينة جراتس الواقعة في جنوب النمسا، معقل الإخوان الإرهابية، إذ تضم أهم الجمعيات التابعة للتنظيم مثل رابطة الثقافة.

وقال عضو مجلس مدينة جراتس، هوهنسينر، في تصريحات صحفية "الهياكل والمجتمعات الموازية تمثل مشاكل متزايدة في المدينة".

وتابع "يمكنك أن تتخيل الأمر على هذا النحو: عندما تقدم إحدى الجمعيات وظائف مجتمع كامل من وكلاء التأمين الصحي إلى العروض التعليمية والخدمات الطبية ولا يضطر أعضاء الجمعية للتعامل مع بقية المجتمع".

وأضاف "هذا أمر خطير لأن هذه المجتمعات الموازية هي الأرض الخصبة للراديكالية والتطرف".

ووفق هوهنسينر، فإن مركز "الضوء المضاد" يهدف إلى العمل بشكل وقائي، أي يهدف إلى منع تشكل المجتمعات الموازية بالأساس، ودعم جميع الأفراد في الاندماج في المجتمع.

ولن تتوقف أعمال المركز الجديد على المجتمعات الموازية التي تشكلها جمعيات إسلامية متطرفة، لكن أيضا تمتد إلى أديان أخرى مثل المسيحية أيضا، وفق موقع التلفزيون النمساوي.

وتنشط جماعة متطرفة كثيرة في النمسا، مثل الإخوان، وتنظيمات اتيب والذئاب الرمادية التركيين، بخلاف تنظيميات يمنية متطرفة ونازية.

ويملك الإخوان وجودا كبيرا في النمسا، خاصة في فيينا وجراتس، ويتمثل ذراعها الأساسية في "الرابطة الثقافية"، ومجموعة من المساجد والمراكز الثقافية مثل "النور" في جراتس، و"الهداية" في فيينا.