القبض على مواطن سرق مركبة وبداخلها طفل في الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-28

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة الرياض القبض على مواطن سرق مركبة أثناء وقوفها في وضع التشغيل.

تفاصيل الواقعة:

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية المختصة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، لسرقته مركبة أثناء وقوفها في وضع التشغيل، بأحد أحياء مدينة الرياض، وداخلها طفل (8 أعوام)، تم إنزاله بالقرب من موقع السرقة دون تعرضه للأذى، وتم استرداد المركبة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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