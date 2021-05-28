الصحة تحذر من جائحة التدخين: يقتل 1 من كل 5

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، من تدخين التبغ الذي تسبب في وفاة شخص من بين 5 حوال العالم.

التدخين:

وقال عسيري، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة: “جائحة من نوع آخر.. رغم الانخفاض في بعض الدول.. مدخنو التبغ حول العالم مليار و100 مليون، ينتج عنها 8 ملايين وفاة.. أي 1 من كل 5 وفيات في الذكور سببها تدخين التبغ”.

دراسة جديدة:

وذكرت دراسة جديدة أن عدد المدخنين في العالم ارتفع إلى مستوى قياسي وصل لـ1.1 مليار إنسان؛ حيث أدت هذه العادة الضارة إلى وفاة 8 ملايين شخص عام 2019.



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