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الصحة تحذر من جائحة التدخين: يقتل 1 من كل 5

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-28

الصحة تحذر من جائحة التدخين: يقتل 1 من كل 5

المدخنون حول العالم مليار و100 مليون

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، من تدخين التبغ الذي تسبب في وفاة شخص من بين 5 حوال العالم.

التدخين: 

وقال عسيري، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة: “جائحة من نوع آخر.. رغم الانخفاض في بعض الدول.. مدخنو التبغ حول العالم مليار و100 مليون، ينتج عنها 8 ملايين وفاة.. أي 1 من كل 5 وفيات في الذكور سببها تدخين التبغ”.

دراسة جديدة: 

وذكرت دراسة جديدة أن عدد المدخنين في العالم ارتفع إلى مستوى قياسي وصل لـ1.1 مليار إنسان؛ حيث أدت هذه العادة الضارة إلى وفاة 8 ملايين شخص عام 2019.

 
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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