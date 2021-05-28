خطوات إرفاق المستند في حساب المواطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح حساب متابعات الخليج 365 طريقة إرفاق المستند في البرنامج.

خطوات إرفاق المستند:

وقال ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر: إنه بالإمكان إرفاق المستند من خلال التوجه إلى الحساب (تفاصيل الطلب- إدارة المرفقات) وإرفاق عقد الإيجار الموحد (ساري الصلاحية)، وفي حال انتهاء المستند السابق يلزم التوجه للبوابة الإلكترونية وحذف المستند المنتهي؛ حتى لا يؤثر ذلك على الأهلية والاستحقاق.

تفاصيل دفعة مايو الـ 42:

وأودع برنامج حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والأربعين 10.4 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 30 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 95.7 مليار ريال منها 734 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

متوسط دعم الأسرة الواحدة:

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365، سلطان القحطاني، أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1053 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 93%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 164 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

نسبة أرباب الأسر:

وبين القحطاني أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلون 57%، موضحًا أن 85% من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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