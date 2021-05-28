«تيدكس العالمي».. مدارس بالرياض تنظم مؤتمرًا لدعم الشابات السعوديات

نظمت مدارس منارات الرياض العالمية، مؤخرًا، مؤتمر «تيدكس العالمي»، الهادف لتوفير منصة عالمية داعمة للشابات.

من جهته، قال المشرف العام على مدارس منارات الرياض ابراهيم الشمراني إن الشباب قادرون على الاستمرار في العمل الجاد والمخلص والسعي نحو تطوير آليات مواجهة جميع الصعوبات.

وأشار إلى أن المؤتمر يؤكد الأهمية الكبرى للدور المجتمعي للشباب في إطار تشجيع المبادرات الواعدة، والأفكار الإبداعية من أجل المساهمة الفاعلة لمجتمع أفضل ضمن رؤيه 2030.

وأضاف أن مدارس منارات الرياض تسعى دائمًا لتوفير بيئة تعليمية تشجع على الابتكار وتدعم المواهب الشابة، بتعاون فرق عمل مؤهلة ومدربة تحقق أعلى النتائج والمخرجات على المستويين الوطني والعالمي، مما أهل المدراس للوصول لشراكات مع أكبر المؤسسات الوطنية والعالمية لتصبح بذلك البيئة الأفضل؛ حيث توفر كل ما يطمح به كل ولي أمر لأبنائه.

من جانبها، ذكرت قائدة المدارس نهال الحازمي، أن المدارس بادرت في الحصول على رخصة إقامة هذا المؤتمر العالمي والذي كان موضوعه يناقش التغيير في المنظو، لدعم «بناتنا الشابات للنهوض بمستقبل الوطن».

وأكدت أن المؤتمر يأتي ضمن رؤية المملكة 2030 والتي تتماشى مع رؤية المدارس لبناء أفراد مسؤولين مطلعين على ثقافات مغايره ذوي مدارك متسعه قادرين على التعبير عن آرائهم بما يتوافق مع الثقافة العربية.