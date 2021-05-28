مريض في مستشفى عسير ينطق ويتنفس مجددًا بعد عملية ناجحة

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى عسير المركزي في إعادة ترميم الحنجرة والقصبة الهوائية لمريض كان يعاني من تضيق كامل في مجرى التنفس من الدرجة الرابعة.

وقد كان المريض يعاني من ضيق شديد في مجرى التنفس نتيجة تعرضه لإصابة في العنق أدت إلى عدم القدرة على الكلام والتنفس بشكل طبيعي.

وتمت العملية على مرحلتين مع تثبيت دعامة مؤقتة وأخذ غضروفين من الأضلاع لزراعتها في الحنجرة، حيث تم ترميم القصبة الهوائية.

وتماثل المريض للشفاء وتمكن من استعادة القدرة على النطق والتنفس.

شارك في العملية فريق من قسم الأنف والأذن والحنجرة بقيادة الدكتور عبدالله الهلالي استشاري الأنف والأذن والحنجرة وجراحات مجرى التنفس وفريق التخدير بقيادة الدكتور حسين أبو جميلة والدكتور حافظ إبراهيم.

وتعد هذه العملية من العمليات النوعية والتي تحتاج إلى تجهيز عالي وتنسيق بين الفرق الطبية، وكانت مثل هذه الحالات سابقًا تحال لمراكز أخرى خارج المنطقة.