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اختراع الكيوي برجر.. سفارة نيوزيلندا بالرياض تتحدى نظيرتيها بأبوظبي والقاهرة

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الرياض - محمد عبدالله - تحدى السكرتير الثاني في سفارة نيوزيلندا لدى المملكة، فيليب كلارك، سفارتي بلاده في أبوظبي والقاهرة لإعداد ما وصفه باختراع «الكيوي برجر» المشهور في بلاده.

ونشر كلارك مقطع فيديو لكيفية إعداد «الكيوي برجر»، عبر حساب سفارة نيوزيلندا في الرياض بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وغرد كلارك على الفيديو، قائلًا: «نقبل تحدي سفارة نيوزيلندا في أبوظبي. وهنا زميلنا فيليب يبين لنا كيفية تحضير الكيوي برجر. ونتحدى أيضًا سفارة نيوزيلندا في القاهرة و متابعينا لتجربة. هذا الاختراع الكيوي الفريد من نوعه. بالعافية!».

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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