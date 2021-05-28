متعة السودة تاهت في زحمة الطريق

أصبح الازدحام المروري في أبها خلال فترة الصيف مشكلة معتادة ، وتزداد عند الطريق المؤدي من مدينة أبها إلى السودة، ويعد هذا الطريق المؤدي من مدينة أبها إلى مركز السودة، وهو الرابط أيضا بينها وبين محافظة رجال ألمع، وتقع على امتداده القرى والهجر.

ومن مشكلات هذا الطريق أنه مزدوج وفي طور إنشاء مسارين، لكنه لا يزال تحت التنفيذ، وقد نفذت أجزاء من بداية ومنتصف الطريق،حيث إن ازدواجية الطريق من المسببات الكبيرة للازدحام، خاصة في فترة الصيف، وهي فترة توافد الكثير من الزوار والمصطافين للتنزه.