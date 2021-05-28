التعليم تمدد فترة تأكيد بيانات المتقدمين على النقل الخارجي والداخلي

أعلنت وزارة التعليم عن تمديد فترة تأكيد بيانات المتقدمين على ⁧‫إجراءات النقل‬⁩ الخارجي والداخلي حتى18/ 10 وبعدها سيتم التواصل مع من لديه ملاحظات على صحة البيانات حتى تاريخ 24 / 10؛ يليها فترة إدخال الرغبات حسب جدول إجراءات النقل المعلن في وقت سابق.



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