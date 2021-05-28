ما هي أبرز أساليب ممارسي الاحتيال المالي؟

كشف البنك المركزي السعودي عن أبرز الأساليب التي يستخدمها ممارسو الاحتيال المالي فى إقناع ضحاياهم بهدف الحصول على معلوماتهم الشخصية والمالية. وأوضح أن أبرز الأساليب تتمثل فى انتحال صفة مسؤولين رسميين أو جهات رسمية حكومية، وادعاء وجود إيداعات أو حقوق مالية مستحقة، وانتحال صفة مؤسسات مالية وشركات استثمارية معروفة ومرخصة، وعرض فرص استثمارية بنسب أرباح عالية، وطلب تحويل أموال. وأضاف «المركزي السعودي» أن الأساليب تتضمن تزييف مواقع إلكترونية لجهات معروفة، للحصول على معلومات الشخص المستهدف بطرق غير مشروعة، إلى جانب إرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني مزيف، منتحلا جهة تجارية معروفة.



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