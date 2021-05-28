الشؤون الإسلامية: السماعات الخارجية لنقل صوت الخطيب فقط

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنها فور صدور تعميمها القاضي بقصر استخدام مكبرات الصوت في الجوامع والمساجد على الأذان والإقامة قامت بتوجيه فروع الوزارة وكافة منسوبي الجوامع والمساجد المساندة في صلاة الجمعة بمناطق المملكة باستخدام سماعة خارجية على حائط الجامع باتجاه المصلين في الصفوف الممتدة خارج الجوامع والمساجد المساندة لإسماعهم صوت الخطبة والصلاة، وذلك تلافيًا لعدم وصول صوت الإمام في الخطبة والصلاة لمن هم خارج الجامع.

وبينت الوزارة أن مسؤولي المساجد والجوامع بدأوا فور صدور التوجيه بالتنفيذ والبعض لازال في طور التنفيذ مما نتج عنه بعض الملاحظات في عدد من المساجد في هذا اليوم، موضحة أنها تتابع عن كثب عبر مراقبي المساجد ومنصاتها الرسمية بالتواصل الاجتماعي تطبيق كافة التعليمات التي تصدرها للعناية بالمساجد والمصلين وتوفير كافة الاحتياجات ليؤدي المصلين الصلاة بكل طمأنينة وخشوع.

كما دعت الوزارة المصلين في حال رصد أي قصور أو ملاحظات في المساجد والجوامع بالتواصل عبر مركز خدمات المستفيدين 1933 للإبلاغ عنها حتى يتم تلافيها.

وأشارت الوزارة إلى أن التعميم الصادر لكافة فروع الوزارة بمناطق المملكة بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، ساري العمل به وهو مبنى على تحقيق المقاصد الشرعية التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة النبوية وأفتى بها جمع من العلماء الأجلاء.