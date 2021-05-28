شكرا لقرائتكم خبر عن عبر ”الخليج 365”.. ماذا قال المواطنون عن «التقويم الدراسي الجديد»؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فور إعلان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عن التقويم الدراسي الجديد لعام 1443هـ للتعليم العام، متضمناً تطوير المناهج والخطط الدراسية، والفصول الثلاثة، أعرب مواطنون عن سعادتهم بهذا القرار، مؤكدين أنه نموذج فريد في التعليم.

وقالوا لـ«اليوم»: «التطور الذي يشهده قطاع التعليم أصبح ملاحظًا ويواكب التطورات العالمية»، وأضافوا: «القرار جيد، لأنه سيدخل مناهج جديدة، ونعتبره من أحسن القرارت في مجال التعليم».

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أعلن عن التقويم الدراسي الجديد لعام 1443هـ للتعليم العام، متضمناً تطوير المناهج والخطط الدراسية، والفصول الثلاثة، وما يتبعها من تطويرات إضافية، عاداً تلك العناصر هي المفاصل الحيوية للتطوير؛ لمواكبة ومنافسة أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق مستهدفات تنمية القدرات البشرية، ورؤية المملكة 2030.

وأكد أن مشروع تطوير النظام التعليمي يمثل المرحلة الأولى لعمل مستمر يشارك فيه الجميع لصنع مستقبل أفضل لأبناء وبنات الوطن الذين يستحقون نظاماً تعليمياً يحقق أحلامهم وطموحاتهم، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة في رحلة التطوير للنظام التعليمي، من خلال الاستثمار الأمثل للعام واليوم الدراسي، والموارد التعليمية، ورفع مستوى كفاءة منظومة التعليم.