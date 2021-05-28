المركزي يحذر من ممارسات يستخدمها المحتالون لإقناع ضحاياهم بمصداقيتهم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف البنك المركزي السعودي عن ممارسات متعددة يستخدمها ممارسو الاحتيال لإقناع ضحاياهم بمصداقيتهم؛ بغرض الحصول على معلوماتهم الشخصية والمالية.

انتحال:

وأوضح المركزي عبر تويتر، أن من أساليب الاحتيال المالي انتحال صفة مسؤولين رسميين أو جهات رسمية حكومية وادعاء وجود إيداعات أو حقوق مالية مستحقة لك، موضحًا أنه قد ينتحل المحتالون صفة مؤسسات مالية وشركات استثمارية معروفة ومرخصة لعرض فرص استثمارية بنسب أرباح عالية وطلب تحويل أموال.

تزييف مواقع:

كما يعمل ممارسو الاحتيال على تزييف مواقع إلكترونية لجهات معروفة للحصول على معلوماتك بطريقة غير مشروعة، وكذلك إرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني مزيف منتحلين صفة جهات تجارية معروفة.

شارك الخبر