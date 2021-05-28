شكرا لقرائتكم الجوازات توضح خطوات الحصول على خدمة تواصل عبر منصة أبشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الجوازات توضح خطوات الحصول على خدمة تواصل عبر منصة أبشر
يتم أولًا تسجيل الدخول على الحساب في المنصة
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجهت المديرية العامة لـ الجوازات، تنبيهًا مهمًّا للمواطنين الراغبين في السفر للدول العربية وغيرها من الدول.
جواز السفر:
وقالت الجوازات عبر موقع تويتر، اليوم الجمعة: قبل السفر تأكد من أن المدة المتبقية في جواز سفرك لا تقل عن 3 أشهر للدول العربية و 6 أشهر للدول الأخرى.
خدمة تواصل:
كما أوضحت المديرية خطوات الحصول على خدمة تواصل عبر منصة أبشر.
وجاءت الخطوات كالتالي:
– سجل دخول على حسابك في منصة “أبشر”.
– اختر “خدمات” الموجودة أسفل قائمة خدماتي.
– انقر على خيار “الجوازات”.
– اختر خدمة “تواصل”.
– اختر “طلب جديد”.
– انقر على تقديم “طلب”.
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