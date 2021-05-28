الجوازات توضح خطوات الحصول على خدمة تواصل عبر منصة أبشر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجهت المديرية العامة لـ الجوازات، تنبيهًا مهمًّا للمواطنين الراغبين في السفر للدول العربية وغيرها من الدول.

جواز السفر:

وقالت الجوازات عبر موقع تويتر، اليوم الجمعة: قبل السفر تأكد من أن المدة المتبقية في جواز سفرك لا تقل عن 3 أشهر للدول العربية و 6 أشهر للدول الأخرى.

خدمة تواصل:

كما أوضحت المديرية خطوات الحصول على خدمة تواصل عبر منصة أبشر.

وجاءت الخطوات كالتالي:

– سجل دخول على حسابك في منصة “أبشر”.

– اختر “خدمات” الموجودة أسفل قائمة خدماتي.

– انقر على خيار “الجوازات”.

– اختر خدمة “تواصل”.

– اختر “طلب جديد”.

– انقر على تقديم “طلب”.



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