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التعليم: تمديد فترة تأكيد بيانات المتقدمين على إجراءات النقل الخارجي والداخلي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-28

التعليم: تمديد فترة تأكيد بيانات المتقدمين على إجراءات النقل الخارجي والداخلي

تواصل مع مَنْ لديه ملاحظات على صحة البيانات حتى تاريخ 24/ 10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التعليم عن تمديد فترة تأكيد بيانات المتقدمين على إجراءات النقل الخارجي والداخلي حتى 18/ 10، وبعدها سيتم التواصل مع مَنْ لديه ملاحظات على صحة البيانات حتى تاريخ 24/ 10.

إدخال الرغبات: 

وتابعت الوزارة عبر حساب متحدثها على موقع تويتر، اليوم الجمعة، أنه يلي ذلك فترة إدخال الرغبات حسب جدول إجراءات النقل المعلن في وقت سابق.

توجيه الوزير: 

ولفتت التعليم إلى أن ذلك يأتي بناءً على توجيه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

 
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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