التعليم: تمديد فترة تأكيد بيانات المتقدمين على إجراءات النقل الخارجي والداخلي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التعليم عن تمديد فترة تأكيد بيانات المتقدمين على إجراءات النقل الخارجي والداخلي حتى 18/ 10، وبعدها سيتم التواصل مع مَنْ لديه ملاحظات على صحة البيانات حتى تاريخ 24/ 10.

إدخال الرغبات:

وتابعت الوزارة عبر حساب متحدثها على موقع تويتر، اليوم الجمعة، أنه يلي ذلك فترة إدخال الرغبات حسب جدول إجراءات النقل المعلن في وقت سابق.

توجيه الوزير:

ولفتت التعليم إلى أن ذلك يأتي بناءً على توجيه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.



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