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شكرا لقرائتكم التعليم: تمديد فترة تأكيد بيانات المتقدمين على إجراءات النقل الخارجي والداخلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-28
التعليم: تمديد فترة تأكيد بيانات المتقدمين على إجراءات النقل الخارجي والداخلي
تواصل مع مَنْ لديه ملاحظات على صحة البيانات حتى تاريخ 24/ 10
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة التعليم عن تمديد فترة تأكيد بيانات المتقدمين على إجراءات النقل الخارجي والداخلي حتى 18/ 10، وبعدها سيتم التواصل مع مَنْ لديه ملاحظات على صحة البيانات حتى تاريخ 24/ 10.
إدخال الرغبات:
وتابعت الوزارة عبر حساب متحدثها على موقع تويتر، اليوم الجمعة، أنه يلي ذلك فترة إدخال الرغبات حسب جدول إجراءات النقل المعلن في وقت سابق.
توجيه الوزير:
ولفتت التعليم إلى أن ذلك يأتي بناءً على توجيه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.
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