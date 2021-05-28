أكثر من 237 ألف استشارة نفسية في السعودية خلال جائحة كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية أن مركز اتصال الاستشارات النفسية التابع له، قدم منذ إعلان منظمة الصحة العالمية عن جائحة كورونا العام الماضي، أكثر من 237 ألف استشارة نفسية من عموم المواطنين.

خطة واضحة:

وفي هذا السياق، قال المدير العام للمركز الوطني، عبدالحميد الحبيب، لـ”العربية. نت”: إن “المركز عمد أثناء جائحة كورونا إلى اتباع خطة مبنية واضحة في مجال التعامل مع القلق والمخاوف المترتبة من جراء تفشي الفيروس المستجد على المستوى الدولي، والإقليمي، والمحلي”.

60 جهة حكومية:

كما أوضح الحبيب أن “المركز قام بالمباشرة على إطلاق العديد من البرامج النوعية مع 60 جهة حكومية، من أجل تزويد العاملين في هذه الجهات بالبرامج التثقيفية للحفاظ على الصحة النفسية التي ستساهم في رفع معدلات الإنتاجية، وكبح المخاوف والمضي قدمًا نحو تطلعات رؤية السعودية 2030 بما يتوافق مع أحد برامجها، وهو برنامج جودة الحياة”.

وأضاف: “نحن اليوم نعيش على مشارف الخروج من جائحة كورونا؛ لذا لا داعي للقلق”.

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