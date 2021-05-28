أبو زاهرة: فيديو قمر القطب الشمالي مزيف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-28

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

كشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن مقطع الفيديو الخاص بـ قمر القطب الشمالي ومدته 36 ثانية والذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه القمر على مسافة قريبة جدًّا من سطح الأرض قبل أن يحجب الشمس ويتسبب في لحظة من الظلام، ويتلاشى تحت الأفق وتم الإدعاء أنه تم تصويره في القطب الشمالي ما بين روسيا وكندا؛ هو مقطع مزيف.

فيديو قمر القطب الشمالي:

وبين أن مصدر الفيديو مجهول، ومع ذلك من السهل تحديد أن الفيديو تم إنشاؤه بواسطة برنامج حاسوبي مع إضافة مؤثرات صوتية، إذ يعرف الجميع أن متوسط ​​المسافة بين القمر والأرض تبلغ 382,900 كيلومتر، ومداره حول الأرض ليس دائريًّا تمامًا، ففي بعض الأحيان يكون عند نقطة الحضيض- أقرب نقطة من الأرض- على مسافة 363,104 كيلومترات، وفي الأوج- أبعد نقطة- على مسافة 405,696 كيلومترًا.

القمر لا يقترب من الأرض:

ولفت إلى أنه بشكل عام عند اكتمال القمر، يقوم العديد من المصورين بعمل تكبير للقمر بالنسبة لجسم بعيد في المقدمة، بحيث يبدو أكبر مقارنة بالمباني أو الأشجار ومع ذلك، يبدو أن الزاوية في الفيديو تجعله يبدو قريبًا جدًّا بشكل غير طبيعي، والقمر لا يقترب من الأرض كما هو معروض في الفيديو، ويلاحظ أيضًا في المقطع عزم وجود انعكاس للقمر في البحيرة أدناه؛ ويظهر ساطعًا جدًّا على الرغم من وجود الشمس فوق الأفق.

تضاريس المنطقة مختلفة:

وخلص أبو زاهرة إلى القول: إنه أثناء مرور القمر أمام الكاميرا في الفيديو المزعوم لـ قمر القطب الشمالي من جانب إلى الجانب الآخر، يبدو أنه يدور حول محوره، ويبدو الجانب البعيد الخلفي له مرئيًّا، وهذا غير ممكن، لأن القمر مغلق مدّيًّا مع الأرض، ولا يمكننا رؤية سوى وجه واحد للقمر في جميع الأوقات، كما أنه بينما يُزعم أن الفيديو من منطقة القطب الشمالي فأن المنطقة التي تظهر في الفيديو هي ذات تضاريس مختلفة عن القطب الشمالي.

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