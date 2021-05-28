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شكرا لقرائتكم قائد القوات الجوية يستقبل نظيره الإماراتي لتعزيز مجالات التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
قائد القوات الجوية يستقبل نظيره الإماراتي لتعزيز مجالات التعاون
ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
متابعات الخليج 365 - واس
استقبل سمو قائد القوات الجوية الفريق الركن/ تركي بن بندر بن عبدالعزيز ،مؤخرا بالمكتب التنفيذي بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة اللواء الركن طيار/ إبراهيم بن ناصر العلوي .
تعزيز التعاون:
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز مجالات التعاون بين القوتين،
زيارة:
ورافق الضيف والوفد المرافق له سمو قائد القوات الجوية لزيارة مركز عمليات شركة أرامكو ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وزيارة مواقع أخرى داخل القاعدة الجوية .
وفي ختام الزيارة قدم سموه للضيف هدية تذكارية بهذه المناسبة.
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