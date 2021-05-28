قائد القوات الجوية يستقبل نظيره الإماراتي لتعزيز مجالات التعاون

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-28

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل سمو قائد القوات الجوية الفريق الركن/ تركي بن بندر بن عبدالعزيز ،مؤخرا بالمكتب التنفيذي بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة اللواء الركن طيار/ إبراهيم بن ناصر العلوي .

تعزيز التعاون:

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز مجالات التعاون بين القوتين،

زيارة:

ورافق الضيف والوفد المرافق له سمو قائد القوات الجوية لزيارة مركز عمليات شركة أرامكو ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وزيارة مواقع أخرى داخل القاعدة الجوية .

وفي ختام الزيارة قدم سموه للضيف هدية تذكارية بهذه المناسبة.



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