الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-28

تحذير من إعلانات مضللة حول الخلايا الجذعية يروج لها سماسرة في الخارج

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر أطباء من الإعلانات المضللة حول العلاج بـ الخلايا الجذعية التي يروج لها بعض السماسرة في خارج المملكة.

تحذير:

وقال الدكتور أحمد عسكر، رئيس الجمعية العلمية السعودية لزراعة الخلايا الجذعية، خلال مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية، اليوم الجمعة: إن ما يحدث من ترويج للسياحة الطبية في أوكرانيا والعلاج بالخلايا الجذعية غير علمي ويجب الحذر منه، مشددًا على أنه احتيال.

وتابع أن من قام بحجز في أحد هذه الأماكن للعلاج بالخلايا الجذعية عليه مراجعة نفسه، ويحاول أخذ المعلومة من مصادرها الصحيحة سواء هيئة الغذاء والدواء في المملكة أو في دول الخليج أو هيئة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة الأمريكية.

مخاطر:

وأضاف أن هناك مخاطر من استخدامات خاطئة للعلاج “بالخلايا الجذعية”، وتوجد حالات أصيبت بأورام سرطانية.

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