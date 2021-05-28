الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-28

عبدالعزيز بن سعود يبحث التعاون والتنسيق الأمني مع وزير الدولة بالداخلية الألمانية

متابعات الخليج 365 - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين اليوم، معالي وزير الدولة بوزارة الداخلية الألمانية الدكتور ماركوس كيربر، يرافقه رئيس الشرطة الاتحادية الدكتور ديتر رومان.

تمنيات بالشفاء:

وفي مستهل اللقاء أعرب سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود عن تمنياته بالشفاء العاجل لمعالي وزير الداخلية الألماني بعد إصابته بفيروس كورونا.

تعزيز التعاون:

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز مسارات التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين خاصة ما يتعلق بتعزيز القدرات التقنية الأمنية بما يحقق رؤية البلدين المشتركة في الأمن والاستقرار.

حضر اللقاء معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألمانيا الاتحادية عصام بيت المال، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية.



شارك الخبر