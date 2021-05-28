إنهاء أعمال مشروع الطريق الحلقي بشمال ‫تاروت في الشرقية 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-28

متابعات الخليج 365 - الشرقية

أنهت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة القطيف اليوم، أعمال مشروع الطريق الحلقي بشمال ‫تاروت، وذلك ضمن خطتها الإستراتيجية لتسهيل الحركة المرورية وتطوير الطرق المحورية في المحافظة وتطوير البنية التحتية بشكل متطور ومستدام وتلبية للنمو الحالي والمستقبلي.

طريق الحلقي:

وأوضحت الأمانة أن أعمال الطريق الذي بلغت تكلفته 30 مليون ريال، بطول 3 كيلومترات وعرض 60 مترا تضمنت التسويات والإسفلت وتصريف الأمطار والإنارة والأرصفة، ويُعد أحد أكبر وأهم مشاريع البنية التحتية وشرياناً إستراتيجياً، من شأنه توفير قدرة استيعابية إضافية في نقل الحركة المرورية للمركبات، خصوصاً أثناء ساعات الذروة، بحيث يعمل بمثابة بديل لطريق أحد، وسيسهم في تعزيز السلامة المرورية إلى جانب تخفيف ضغط الازدحام وتقليل الحوادث، كما سيوفر مدخلاً جديداً لجزيرتي تاروت ودارين.

تسريع وتيرة الأعمال:

وأكدت أمانة الشرقية حرصها على تسريع وتيرة الأعمال وفتح الطرق والتقاطعات فيه كونه أحد الطرق التنموية المهمة التي ستسهم في تحقيق انسيابية الحركة المرورية لسكان وزوار المحافظة وتعزيز محاور الربط مع شارع شمال الناصرة إلى جانب خدمة المشاريع التطويرية والسياحية القائمة والمستقبلية، مشيرة إلى أنها تعمل بالشراكة مع الجهات المختصة على دراسة احتياجات المنطقة لتنفيذ مشاريع حيوية تنموية تخدم محافظة القطيف وتسهم في تطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين .

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