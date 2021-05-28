مواطن يعثر على النسر الرمادي المهدد بالانقراض والحياة الفطرية تعلق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أفاد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بأن متابعات الخليج 365 نايف بن شويه عثر على أحد الطيور المهاجرة المهددة بالانقراض وهو النسر الرمادي.

إطلاق سراحه:

وأوضح المركز، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة، أن متابعات الخليج 365 قام مشكورًا بالتواصل مع المركز للإفادة، ومن ثم إطلاق سراح النسر الرمادي ليكمل مسيرة هجرته.

نموذج يحتذى به:

وقدم مركز تنمية الحياة الفطرية كل الشكر للمواطن على عمله النبيل الذي يجسد نموذجًا يُحتذى للمسؤولية الاجتماعية في المحافظة الحياة الفطرية.



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