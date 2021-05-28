شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الجمعة، أن تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المركز أن الحالة تشمل أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتمتد إلى أجزاء من وسط المملكة.

وتسجل أعلى درجات الحرارة في مناطق المملكة بالمنطقة الشرقية، وتحديداً في الدمام وحفر الباطن 45 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 12 درجة.