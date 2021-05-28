شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الغامدي": لا يوجد دليل شرعي على ضرورة إغلاق المحلات أثناء الصلاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث الشيخ أحمد الغامدي، المدير العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة سابقًا، عن إغلاق المحلات أثناء الصلاة.

وقال "الغامدي" خلال لقائه مع قناة العربية: "لا يوجد دليل شرعي على ضرورة إغلاق المحلات أثناء الصلاة ولا أيضًا في تاريخ الدول الإسلامية".

وأضاف: "يوجد ذلك فقط في صلاة الجمعة حيث جاء النص بأن يهم الناس إلى الصلاة ويتركوا البيع".

وتابع: "لا دليل من كتابة الله ولا من سنة الرسول على غلق المحلات أثناء الصلاة وهو اجتهاد فقط من الهيئات ولا ينبغي البقاء عليه".