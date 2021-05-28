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بالفيديو.. "الغامدي": لا يوجد دليل شرعي على ضرورة إغلاق المحلات أثناء الصلاة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث الشيخ أحمد الغامدي، المدير العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة سابقًا، عن إغلاق المحلات أثناء الصلاة.

وقال "الغامدي" خلال لقائه مع قناة العربية: "لا يوجد دليل شرعي على ضرورة إغلاق المحلات أثناء الصلاة ولا أيضًا في تاريخ الدول الإسلامية".

وأضاف: "يوجد ذلك فقط في صلاة الجمعة حيث جاء النص بأن يهم الناس إلى الصلاة ويتركوا البيع".

وتابع: "لا دليل من كتابة الله ولا من سنة الرسول على غلق المحلات أثناء الصلاة وهو اجتهاد فقط من الهيئات ولا ينبغي البقاء عليه".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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