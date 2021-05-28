شكرا لمتابعة خبر عن "الشؤون الإسلامية" توجه بتركيب سماعة خارجية لنقل صوت الخطيب في صلاة الجمعة والعيدين خارج المساجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية أنها عممت بتركيب سماعة خارجية لنقل صوت الخطيب في صلاة الجمعة والعيدين للصفوف الممتدة خارج الجوامع والمساجد المساندة لها.

وذكرت أنها وجهت منسوبي الجوامع والمساجد المساندة في صلاة الجمعة بمناطق المملكة باستخدام سماعة خارجية على حائط الجامع باتجاه المصلين في الصفوف الممتدة خارج الجوامع والمساجد المساندة لإسماعهم صوت الخطبة والصلاة.

وأضافت أن التعميم الصادر بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، ساري العمل به وهو مبنى على تحقيق المقاصد الشرعية التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة النبوية.