شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الشيخ أحمد الغامدي يوضح سبب عدم عمل المرأة في الأمور الفقهية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المدير العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة الأسبق، الشيخ أحمد الغامدي، سبب غياب عمل المرأة في الأمور الفقهية.

وذكر، خلال حديثه بقناة "العربية"، أن المرأة في المملكة أصبحت قادرة من الناحية العلمية على استيعاب عمل المحاماة، وغيرها من المجالات التي أثبتت المرأة جدارتها فيها لذلك عملت فيها.

وأكد أنه في حال تأهيل المرأة وأصبحت بمكانة العدالة والنزاهة والقدرة العقلية لتستوعب العمل في الأمور الفقهية فسيتم إسناد مثل هذه الأمور لها.