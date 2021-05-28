شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الغامدي": الشرع لا يمنع تعيين المرأة في القضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث الشيخ أحمد الغامدي، المدير العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة سابقًا، عن تولي المرأة السعودية للإفتاء والقضاء.

وقال "الغامدي" في حديثه لـ "العربية": "عائشة رضي الله عنها كانت تفتي في الدين والمسألة مسألة فقهية موجودة تحتاج إلى نقاش".

وأضاف: "ومن الناحية الشرعية لا نص محكم يمنع من تعيين المرأة في القضاء ويمكن أن تصبح مفتية وقاضية ومحامية فيمكن أن تتولى القضاء في بعض الجوانب التي تتعلق بالحياة الأسرية".

كما أكد أن وجود المرأة في هيئة الإفتاء ضروري لأن المرأة شريك للرجل في التنمية وذلك يتم وفقًا لضوابط الدين.

وأوضح "الغامدي" أن الفقهاء اختلفوا في مسألة تولي المرأة القضاء فبعضهم يرى أن المرأة يمكن أن تولى القضاء وبعضهم لا يؤيد ذلك.

وتابع:"يستند البعض على حديث لا يفلح قوم ولوا أمرهم للمرأة، ولكن الحديث هنا على قضية عين وليست عامة ولا يصح الاستناد عليها وليس هناك دليل على شرط الذكورة في تولي القضاء".