شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. العسكر: الاستخدام الخاطئ للخلايا الجذعية يتسبب في الإصابة بأورام سرطانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تحدث رئيس الجمعية العلمية السعودية لزراعة الخلايا الجذعية الدكتور أحمد العسكر، عن مخاطر الاستخدام الخاطئ للخلايا الجذعية.

وقال أحمد العسكر خلال مداخلة مع قناة الإخبارية:"هناك مخاطر من استخدامات خاطئة للعلاج "بالخلايا الجذعية".

وأشار رئيس الجمعية العلمية السعودية لزراعة الخلايا الجذعية إلى وجود حالات أصيبت بأورام سرطانية.

وتابع:" استخدامها يجب أن يكون تحت إشراف تخصصي في مستشفيات كبيرة معتمدة ومخول لها استخدام الخلايا الجذعية".