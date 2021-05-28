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شاهد.. العسكر: الاستخدام الخاطئ للخلايا الجذعية يتسبب في الإصابة بأورام سرطانية

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تحدث رئيس الجمعية العلمية لزراعة الخلايا الجذعية الدكتور أحمد العسكر، عن مخاطر الاستخدام الخاطئ للخلايا الجذعية.

وقال أحمد العسكر خلال مداخلة مع قناة الإخبارية:"هناك مخاطر من استخدامات خاطئة للعلاج "بالخلايا الجذعية".

وأشار رئيس الجمعية العلمية السعودية لزراعة الخلايا الجذعية إلى وجود حالات أصيبت بأورام سرطانية.

وتابع:" استخدامها يجب أن يكون تحت إشراف تخصصي في مستشفيات كبيرة معتمدة ومخول لها استخدام  الخلايا الجذعية".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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