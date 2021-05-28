شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة: عمل تحويلة مرورية مسار التقاطع السطحي فوق النفق لمدة 10أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلنت أمانة جدة عن عمل تحويلة مرورية مسار التقاطع السطحي فوق النفق، شارع حراء مع شارع الأمير ماجد من الشمال للجنوب لمدة 10 أيام ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 1442/10/16هـ.

وأشارت إلى أن ذلك لأعمال تركيب مصائد مطرية لتدعيم شبكة تصريف مياه الأمطار.

وكانت أمانة محافظة جدة أعلنت عن إغلاق طريق الأمير ماجد، وعمل تحويلات مرورية مؤقتا يوم الجمعة، ولمدة 12 ساعة متواصلة، من الساعة 12 بعد منتصف الليل إلى 12 ظهراً.