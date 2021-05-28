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شاهد.. المالكي: أشعر بسعادة داخلية لا توصف في تعقيم وتطهير الحرم

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تحدث الشاب خالد المالكي عن شعوره عند تعقيم وتطهير الحرم المكي، قائلا إنه يعمل على عربته 3 مرات يوميًّا داخل صحن المطاف.

 

وأضاف خالد المالكي خلال فيديو  منشور  بحساب التواصل الحكومي:" سعادة داخلية ما تنوصف في تعقيم وتطهير الحرم".

 

ولفت:" أعمل سائق نظافة في الحرم المكي منذ 3 سنوات غسلت  المطاف  3 مرات بصراحة شئ ما يوصف حجاج"، موضحا أن العمل يعلم الصبر وحسن المعاملة واحترام الوقت والتنظيم ، ترتيب الحياة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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