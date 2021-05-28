شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. المالكي: أشعر بسعادة داخلية لا توصف في تعقيم وتطهير الحرم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تحدث الشاب خالد المالكي عن شعوره عند تعقيم وتطهير الحرم المكي، قائلا إنه يعمل على عربته 3 مرات يوميًّا داخل صحن المطاف.

وأضاف خالد المالكي خلال فيديو منشور بحساب التواصل الحكومي:" سعادة داخلية ما تنوصف في تعقيم وتطهير الحرم".

ولفت:" أعمل سائق نظافة في الحرم المكي منذ 3 سنوات غسلت المطاف 3 مرات بصراحة شئ ما يوصف حجاج"، موضحا أن العمل يعلم الصبر وحسن المعاملة واحترام الوقت والتنظيم ، ترتيب الحياة.