شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. وفاة ياسين القطان أشهر بائع لـ "التتن" في سوق القيصرية بالأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

توفي البائع ياسين القطان، أشهر بائع لـ "التتن" بسوق القيصرية التاريخي في الأحساء، وذلك بعد معاناة مع المرض.

وتداول المتابعون بعض الصور التي جمعتهم بـ "القطان" والذي كان يستقبل الزوار من كافة أنحاء الخليج.

وأوضح موقع "العربية" وفقًا لتقرير مصور سابق معه أن "القطان" بدأ بهذه المهنة المهددة بالإنقراض منذ عهد الملك عبدالعزيز في ذات السوق حتى أطلق عليه "أيقونة الأحساء التاريخية".