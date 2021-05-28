شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. استشارية أمراض وراثية : الزواج الصحي يكون بعيد عن الأقارب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

شددت استشارية أمراض وراثية، نورة الضعيان، على ضرورة أن تقليل زواج الأقارب، مؤكدة أن الزواج الصحي يكون بعيد عن الأقارب.

وأضافت، خلال حديثه بقناة الإخبارية، أن جزء كبير من الأمراض الوراثية تكون نتيجة أن الإنسان يأخذ جين معطوب من الأب وآخر من الأم.

ولفتت إلى أن الأمراض الوراثية موجودة في جميع أنحاء العالم لكن يظهر تأثيرها بشكل أكبر في حالة زواج الأقارب.

ونبهت بأن أكثر أمراض وراثية تم ضم شملهم ضمن برنامج فحص ما بعد الزواج مرض فقر الدم البحر الأبيض المتوسط وفقر الدم المنجلي.

وأشارت إلى أن مرض فقر الدم البحر الأبيض المتوسط وفقر الدم المنجلي منتشر في المملكة في أماكن معينة، وهي المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية.