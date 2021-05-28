طبيب عن إعلانات العلاج بالخلايا الجذعية في أوكرانيا: مضللة ويجب الحذر منها

حذر أطباء من الإعلانات المضللة حول العلاج بـ«الخلايا الجذعية» التي يروج لها بعض «السماسرة» خاصة ما يعرف بالسياحة الطبية في أوكرانيا.

وأوضح الدكتور أحمد عسكر رئيس الجمعية العلمية السعودية لزراعة الخلايا الجذعية خلال مداخلة هاتفية على قناة «الإخبارية» أن ما يحدث من ترويج للسياحة الطبية في أوكرانيا والعلاج بالخلايا الجذعية غير علمي ويجب الحذر منه.

وأكد عسكر أن من قام بحجز في أحد هذه الأماكن للعلاج بالخلايا الجذعية عليه مراجعة نفسه ويحاول أخذ المعلومة من مصادرها الصحيحة سواء هيئة الغذاء والدواء في المملكة أو في دول الخليج أو هيئة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة الأمريكية.

المملكة تحذر من العلاج بالخلايا الجذعية في أوكرانيا

وكانت سفارة المملكة العربية السعودية بدولة أوكرانيا وجهت تنويهًا مهمًا بخصوص الإعلانات والحملات الدعائية بجميع أنواعها، والتي يروج لها عن طريق الإنترنت والصحف الإعلانية، وتدّعي إمكانية علاج عدد من الأمراض والحالات الصعبة عن طريق الخلايا الجذعية.

وقال الحساب الرسمي للسفارة عبر موقع «تويتر»: «تأمل السفارة من جميع المواطنين أخذ الحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات والحملات الدعائية بجميع أنواعها والتي يروج لها عن طريق الإنترنت والصحف الإعلانية وتدّعي إمكانية علاج عدد من الأمراض والحالات الصعبة عن طريق الخلايا الجذعية».

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