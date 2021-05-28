طبيب يوضح أنواع الأمراض الوراثية بالمملكة: اختبار فحص الزواج لا يحمي منها

أوضحت الدكتورة نورة الضعيان استشاري الأمراض الوراثية أن اختبار فحص الزواج لا يحمي من جميع الأمراض الوراثية، مشيرة إلى أكثر الأمراض الوراثية انتشارا في المملكة.

وأكدت استشاري الأمراض الوراثية خلال حلولها ضيفة على برنامج 120 المذاع على فضائية «الإخبارية» أن الأمراض الوراثية تحدث نتيجة الحصول على جينات معطوبة أو مطورة من الأب والأم.

وأضافت الدكتورة نورة أنه يجب التقليل من زواج الأقارب لارتباطه بالعديد من الأمراض الوراثية نظرًا للبيئة الاجتماعية التي نعيش فيها والخليج العربي.

أنواع الأمراض الوراثية المنتشرة في المملكة

وأضافت الدكتورة نورة الضيعان أن أكثر الأمراض الوراثية في المملكة هي فقر الدم المنجلي وفقر دم البحر المتوسط، لافتة إلى أنه تم شمول هذين المرضين في فحوصات ما قبل الزواج لحماية المقبلين على الزواج من جميع الأمراض الوراثية.

وكان المتحدث باسم الجمعية السعودية للطب الوراثي الدكتور زهير رهبيني كشف عن وجود نحو 700 مرض وراثي متنح في المملكة العربية السعودية بشكل خاص، وعلى الرغم من التقارب المكاني والثقافي والاجتماعي بين المملكة والدول العربية الأخرى فإن هناك مسببات وراثية فريدة توجد في المجتمع السعودي دون غيره من المجتمعات العربية.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية السعودية للطب الوراثي ندوة بعنوان «الزواج الصحي والوراثة بين الواقع والمأمول».

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