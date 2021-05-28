«التعليم» تكشف عن أسباب لجوء دول كثيرة لنظام الفصول الدراسية الثلاثة

كشفت وزارة التعليم عن أسباب لجوء دول كثيرة إلى تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة، بعد يومين من إعلانها تطبيقه في المملكة، ابتداء من العام الدراسي الجديد.

وأكدت وزارة التعليم، في مقطع توعوي، أن تطبيق هذه الدول لنظام الفصول الدراسية الثلاثة، يأتي لرفع نواتج التعلم لدى الطلاب والطالبات، وتحسين النتائج في الاختبارات الدولية.

كما يهدف ذلك النظام إلى تعزيز استثمار العام الدراسي والموارد التعليمية بالشكل الأمثل، وكذا المساهمة في تطوير المناهج والخطط الدراسية، ومحاكاة الممارسات العالمية في مجال التعليم.

وأشارت إلى أن طول إجازة العام الدراسي، والتي تمتد إلى أربعة أشهر، تؤثر على البناء المعرفي والمهاري للطلاب والطالبات.

ويحفز هذا النظام على استثمار فترات الاختبارات بالدراسة، بدلًا من تخصيصها للاختبارات فقط.

وبالمقارنات المعيارية مع دول العالم المتقدمة في مجال التعليم والتي تطبق نظام الفصول الدراسية الثلاثة، نجد أن ألمانيا يبلغ العام الدراسي لديها 180 يومًا، وبريطانيا 190 يومًا، والإمارات 180 يومًا، أما في المملكة التي تطبق نظام الفصلين، فتبلغ مدة العام الدراسي فيها 154 يومًا فقط.