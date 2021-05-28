وزير الداخلية يبحث في ألمانيا تعزيز القدرات التقنية الأمنية

بحث الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، مع مسؤولين ألمان، تعزيز القدرات التقنية الأمنية، بما يحقق رؤية البلدين المشتركة في الأمن والاستقرار.

واستقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، الجمعة، وزير الدولة بوزارة الداخلية الألمانية الدكتور ماركوس كيربر، يرافقه رئيس الشرطة الاتحادية الدكتور ديتر رومان.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الأمير عبدالعزيز بن سعود عن تمنياته بالشفاء العاجل لوزير الداخلية الألماني بعد إصابته بفيروس كورونا.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز مسارات التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين خاصة ما يتعلق بتعزيز القدرات التقنية الأمنية بما يحقق رؤية البلدين المشتركة في الأمن والاستقرار.

حضر اللقاء وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألمانيا الاتحادية عصام بيت المال، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية.