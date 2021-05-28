السعودية | هل هناك حاجة شرعية لنقل الصلاة عبر مكبرات صوت خارجية؟

شكرا لقرائتكم هل هناك حاجة شرعية لنقل الصلاة عبر مكبرات صوت خارجية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يستضيف برنامج "سؤال مباشر" هذا الأسبوع الباحث الشرعي والمدير العام الأسبق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة أحمد الغامدي.

ويتحدّث الغامدي عن قرار قصر استخدام مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط.

كما يتحدث عن الرأي الشرعي حيال جواز تعيين المرأة السعودية في القضاء، وعن تجديد الخطاب الديني، كما جاء في تصريح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي أشار إلى أن الدولة تُطبق النصوص الواردة في القرآن، وأنه يجب عدم فرض عقوبة شرعية عندما لا يكون هناك نص قرآني واضح وصريح عليها.