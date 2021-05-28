مباحثات سعودية إماراتية لتعزيز التعاون بين القوات الجوية في البلدين

بحث قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، مع نظيره الإماراتي اللواء الركن طيار إبراهيم، تعزيز مجالات التعاون بين القوتين.

جاء ذلك خلال استقبال الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، مؤخرًا بالمكتب التنفيذي بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي، قائد القوات الجوية بالإمارات اللواء الركن طيار إبراهيم بن ناصر العلوي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز مجالات التعاون بين القوتين.

ورافق الضيف والوفد المرافق له قائد القوات الجوية لزيارة مركز عمليات شركة أرامكو ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وزيارة مواقع أخرى داخل القاعدة الجوية. وفي ختام الزيارة قدم للضيف هدية تذكارية بهذه المناسبة.