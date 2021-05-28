مدير «تعليم جازان» يكشف سر توقيت تطبيق الخطط الدراسية الجديدة

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي، أن بعض البرامج التي أعلنها وزير التعليم حمد آل الشيخ قبل يومين بدأ تطبيقها بشكل فعلي.

وأوضح مدير تعليم جازان، في تصريحات لقناة «الإخبارية»، أن بعض البرامج المعلن عنها مطبقة منذ الفصل الدراسي الماضي، مثل زيادة عدد بعض المواد كالرياضيات والعلوم مثلًا، مشيرًا إلى أن الميدان جاهز للاستجابة التي ستكون عالية مع بداية الفصل الدراسي القادم.

وحول سر التوقيت، وصف أبوهادي القرار بـ«الشجاع»، مشيرًا إلى أن المملكة في G20، وتعتبر من الدول المؤثرة على مستوى العالم، وبالتالي فيجب أن تكون في نفس النسق الذي تدور فيه دول العالم الأول، والدول المتقدمة عموما في الجانب التعليمي.

وأكد أن مثل هذه القرارات تأتي بناء على دراسات مستفيضة ومتأنية، فمنذ سنتين تقريبا، داخل أروقة وزارة التعليم، نتابع باهتمام ما يدور من خلال المتخصصين والمشاركين في اللجان التي أعدتها الوزارة لرسم سياسة خطة تطوير التعليم في المملكة.

وأشار إلى أن تطويرا كهذا لم يحدث منذ 28 عامًا، فيما التطوير الذي حدث حينها كان معتمدا على خطط سابقة يعود عمرها إلى ما قبل 60 عامًا تقريبًا.

وعن كيفية تطبيق الخطة التطويرية خلال المرحلة المقبلة، قال أبوهادي، إن المملكة نجحت خلال المرحلة الماضية، في ظل جائحة كورونا، على المستوى العالمي، موضحًا أن منصة مدرستي أثبتت أن لدينا طاقمًا تعليميًّا مستجيبًا وواعيًّا ومتفهمًا، ويملك الإمكانات المناسبة والكافية ليتماشي مع التغيير الإيجابي الذي بدأت المملكة سلوكه.

وأشار إلى أن الخطط الجديدة تعزز تنمية مهارات الطلاب، بشكل واضح، مؤكدًا أن النظام الجديد سيزيد عدد أيام الدراسة الفعلية ما يجعله مناسبًا تماما للخطط التي يمكن أن تطبق.

وتابع: كانت مدة الدراسة 154 يومًا فقط، في حين أن بعض الدول تصل إلى 240 يومًا والمتوسط يصل إلى 200 يوم مثلًا، مؤكدًا أن الدراسة ستصل إلى 1006 ساعات فعلية في السنة يستفيد منها الطلاب في هذا الجانب.

وأشاد ما أعلنه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ خلال المؤتمر الصحفي بمقر وزارة التعليم بالرياض، والذي تضمن التقويم الدراسي الجديد لعام 1443هـ للتعليم العام؛ إضافة إلى تطوير المناهج والخطط الدراسية والفصول الثلاثة.

وقال أبوهادي، إن ردود الفعل والانطباعات على هذا الإعلان جاءت جيدة، سواء من قبل أولياء الأمور أو المعلمون والمعلمات، وكذا الطلاب والطالبات؛ حيث إن كل شرائح المجتمع تعد جزءًا من هذا العمل الكبير والضخم، الذي تقوم به وزارة التعليم وعلى رأسها الوزير وجميع قيادات التعليم بالوزارة.

وتابع قائلًا: إنه بعد اعلان الوزير عن هذه الخطة التطويرية للتعليم، أمس، في المؤتمر الصحفي، فنحن بصدد المباشرة في تنفيذ هذه الخطط في الميدان والإفادة منها إلى أقصى حد.