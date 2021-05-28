مدير الطب الوقائي بـ«الحرس الوطني»: أشعة الشمس تقتل كورونا

قال مدير الطب الوقائي بوزارة الحرس الوطني الدكتور ماجد الشمراني، إن أشعة الشمس تقتل فيروس كورونا، إلا أنها لا تقلل من عدد الحالات المجتمعية.

وأكد مدير الطب الوقائي، في تصريحات لقناة «الإخبارية»، أن أشعة الشمس بإمكانها القضاء على الفيروسات الموجودة على السطح، مشيرًا إلى أن انتقال العدوى يكون في الأماكن المغلقة والتي لا يوجد بها شمس، عبر التنفس وليس التلامس.

وأشار إلى أن الكمامة الجراحية في الأماكن المغلقة والمزدحمة تقل فعاليتها بشكل كبير؛ فالكمامة الواحدة لا تكفي، مطالبًا بضرورة الابتعاد عن الأماكن المزدحمة مع ارتداء الكمامة والتهوية المناسبة حال إذا كان المكان مغلقًا، لمنع الإصابة من فيروس كورونا.

وتوقع الطبيب السعودي، نزع الكمامة وعيش حياتةا طبيعية، بعد تطعيم غالبية المجتمع، إلا أنه أكد أن الوقت الحالي ليس المناسب لنزعها.

ونصح بعدم ارتداء الكمامات الأخرى مثل n95 خارج المنشآت الصحية، كورنها تحتاج مقاسًا ملائمًا للوجه، واختبار معين يجب أن يخضع له من يرتديها.