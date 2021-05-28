وزارة الصحة: ارتفاع حالات كورونا الحرجة والنشطة في المملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن ارتفاع طفيف في عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، لتسجل 1355 حالة، مقارنة مع أمس الخميس، حيث تم تسجيل 1353 حالة.

وذكرت وزارة الصحة- عبر تويتر- أن عدد الحالات النشطة شهد ارتفاعًا؛ حيث تم تسجيل 10196 حالة، مقارنة مع أمس الخميس حيث تم تسجيل 10152 حالة.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، و1161 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 447178، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 429663، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 7320 حالة.

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