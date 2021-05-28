الرياض و4 مناطق سعودية تتصدر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

تصدرت منطقة الرياض إصابات كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 345 إصابة جديدة، من إجمالي 1215 حالة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 324 حالة، والمنطقة الشرقية 145 حالة، والمدينة المنورة 96 حالة، وعسير 80 حالة، وجازان 64 حالة، والقصيم 55 حالة، وتبوك 35 حالة، نجران 23 جالة، وحائل 21 حالة، والباحة 17 حالة، والحدود الشمالية 6 حالات، والجوف 4 حالات.



كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، و1161 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 447178، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 429663، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 7320 حالة.

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