رئيس جامعة نجران: التقويم الجديد نقلة نوعية تسمو إلى تجويد المخرجات ومواكبة التنمية

وبيّن الدكتور السبيعي أن التقويم الدراسي الجديد يُبرز الخطط التطويرية التي تنتهجها الوزارة للرفع من جودة المخرجات من خلال تحسين جودة التعليم، مشيراً إلى أنه سيحدث نقلة نوعية من خلال الاستفادة الكبرى من العام الدراسي في غرس التعليم لدى الأجيال، والذي بدوره سيسهم في ارتفاع وجودة التحصيل العلمي لدى الدارسين.
وأضاف رئيس الجامعة أنّ ما تضمنه التقويم الدراسي من استحداث مواد تعليمية هو نابع عن خطط مدروسة للاحتياجات التعليمية، حيث حملت تلك المواد المستحدثة مدى التطلعات في مواكبة التسارع في مجال التعليم والتي ستشكل تطوراً ملحوظاً خلال الأعوام القادمة في مجال الوعي والفنون المعرفية لدى الطلاب.
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