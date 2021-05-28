شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات الجوية الإماراتية يزور "أرامكو" و"إثراء" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل سمو قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز ،مؤخرا بالمكتب التنفيذي بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة اللواء الركن طيار إبراهيم بن ناصر العلوي .

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز مجالات التعاون بين القوتين،

ورافق الضيف والوفد المرافق له سمو قائد القوات الجوية لزيارة مركز عمليات شركة أرامكو ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وزيارة مواقع أخرى داخل القاعدة الجوية .