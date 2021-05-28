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وزير الداخلية يبحث مسارات تعزيز التعاون الأمني مع ألمانيا

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الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين اليوم، بوزير الدولة بوزارة الداخلية الألمانية الدكتور ماركوس كيربر، يرافقه رئيس الشرطة الاتحادية الدكتور ديتر رومان.

وفي مستهل اللقاء أعرب سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود عن تمنياته بالشفاء العاجل لوزير الداخلية الألماني بعد إصابته بفيروس .

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز مسارات التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين خاصة ما يتعلق بتعزيز القدرات التقنية الأمنية بما يحقق رؤية البلدين المشتركة في الأمن والاستقرار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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