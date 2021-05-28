شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يبحث مسارات تعزيز التعاون الأمني مع ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين اليوم، بوزير الدولة بوزارة الداخلية الألمانية الدكتور ماركوس كيربر، يرافقه رئيس الشرطة الاتحادية الدكتور ديتر رومان.

وفي مستهل اللقاء أعرب سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود عن تمنياته بالشفاء العاجل لوزير الداخلية الألماني بعد إصابته بفيروس كورونا.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز مسارات التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين خاصة ما يتعلق بتعزيز القدرات التقنية الأمنية بما يحقق رؤية البلدين المشتركة في الأمن والاستقرار.