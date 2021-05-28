شكرا لقرائتكم خبر عن صاحبة فيديو "تنظيم السير" بعرعر لـ"اليوم": وطنيتي وراء تصرفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت المواطنة عنود الحبلاني والتي ظهرت عبر مقطع فيديو وهي تنظم حركة السير بمدينة عرعر، عن سبب قيامها بذلك.

وقالت "عنود" في تصريح خاص لـ "اليوم": كنت أقود سيارتي لإنهاء أحد المشاوير الخاصة وفجأة وجدت نفسي وسط زحام شديد من المركبات وتعطل للسير فدفعتني وطنيتي للنزول من المركبة و تنظيم الحركة المرورية.

وأضافت "الحبلاني": اشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله الدين دعموا المرأة وجعلوها أحد ركائز المجتمع ورؤية 2030م، واختتمت بـ "كلنا نحب الوطن".