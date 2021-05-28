اخبار السعوديه

صاحبة فيديو "تنظيم السير" بعرعر لـ"اليوم": وطنيتي وراء تصرفي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن صاحبة فيديو "تنظيم السير" بعرعر لـ"اليوم": وطنيتي وراء تصرفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت المواطنة عنود الحبلاني والتي ظهرت عبر مقطع فيديو وهي تنظم حركة السير بمدينة عرعر، عن سبب قيامها بذلك.

وقالت "عنود" في تصريح خاص لـ "اليوم": كنت أقود سيارتي لإنهاء أحد المشاوير الخاصة وفجأة وجدت نفسي وسط زحام شديد من المركبات وتعطل للسير فدفعتني وطنيتي للنزول من المركبة و تنظيم الحركة المرورية.

وأضافت "الحبلاني": اشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله الدين دعموا المرأة وجعلوها أحد ركائز المجتمع ورؤية 2030م، واختتمت بـ "كلنا نحب الوطن".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا